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Dünya

Rochelle Walensky istifasını sundu

ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, haziran sonunda kurumdan ayrılmak üzere istifa etti.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 21:42 - Güncelleme:
Rochelle Walensky istifasını sundu
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Kovid-19 salgını sürecini idare etmek üzere iki yıldır CDC Direktörlüğü yapan Walensky, bugün ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, "Salgının karanlık günlerini geride bırakmak, CDC'yi ve halk sağlığını çok daha iyi ve güvenilir bir yere taşımak amacıyla talebiniz üzerine bu rolü üstlendim." ifadesini kullandı.

Walensky, bu süreçte halk sağlığı adına yaptıklarından bahsederek "Kovid-19 halk sağlığı acil durumunun sona ermesi, ülkemiz için, halk sağlığı için ve CDC Direktörü olarak görev süremde çok büyük bir geçişe işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden da Walensky'nin istifası üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "(Walensky) CDC'nin Direktörü olarak, nesilde bir kez görülen bir salgının ön saflarında yer alan karmaşık bir organizasyonu dürüstlük ve bütünlükle yönetti." dedi.

Walensky'nin kuruma katkılarından bahseden Biden, kendisine iyi dileklerini iletti.

CDC Direktörü Walensky, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak.

- KOVİD-19'UN ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU SONA ERDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün, Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmuştu.

DSÖ verilerine göre, aralık 2019'da başlayan Kovid-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış Kovid-19 vakası kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ulusal acil durum 11 Mayıs'ta sona erecek.

  • Kovid-19
  • Rochelle Walensky

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