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Dünya

Rodos'taki orman yangını 6 gündür devam ediyor: 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 6 gündür devam eden orman yangını nedeniyle toplam 19 bin kişi tahliye edildi.

IHA23 Temmuz 2023 Pazar 18:06 - Güncelleme:
Rodos'taki orman yangını 6 gündür devam ediyor: 19 bin kişi tahliye edildi
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Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Rodos Adası'ndaki orman yangını 6'ncı gününe girerken, çok sayıda ev ve otel tahliye edildi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, 19 bin kişinin güvenli yerlere taşındığı belirtildi. Yetkililer, tahliye edilenlerin otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildiğini ifade ederek, bunun Yunanistan'ın gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonu olduğunu aktardı. Alevlerin sahildeki Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos ve Kalathos'a ulaştığı açıklandı.

İtfaiye Sözcüsü Ioannis Artopoios yaptığı açıklamada, biri hamile olmak üzere 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Thanasis Virinis yaptığı açıklamada ise, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınaklarda olduğunu aktararak, şilte ve yatak örtüsü gibi temel ihtiyaçların gönderilmesini istedi.

TUR OPERATÖRLERİNDEN BAZILARI UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Tur operatörleri Rodos uçuşlarını iptal ederken, Air France-KLM ve Ryanair ise, Rodos'tan günlük uçuşunun normal şekilde devam ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Türkiye'nin gönderdiği toplam 18 uçak ve 250'den fazla itfaiyeci ile müdahale ediliyor.

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