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Dünya

Yunan basınından Rodos ziyaretine giden Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'ya tepki: Adanın önemini ayaklar altına aldı

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Rodos ziyaretinde giydiği 'dağcılık ayakkabısı' ile alay konusu oldu. Yunan medyası, 'Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemini ayaklar altına aldı' ifadelerini kullandı.

DHA07 Mart 2021 Pazar 15:18 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 15:22
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Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdüren Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Güney Eğe Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos'un daveti üzerine, On İki Ada'nın Yunanistan'a 'ilhakının yıldönümünü' nedeniyle düzenlenen kutlamalara katılmak üzere Rodos'u ziyaret etti. Ziyarette giydiği ayakkabı ile alay konusu olan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'a gelişinde havalimanında Güney Ege Bölge Genel Sekreteri Yorgos Hacimarkos ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

GİYDİĞİ AYAKKABI ALAY KONUSU OLDU

Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Rodos'ta müze ve benzeri tarihi yerleri ziyaret edecek, ardından törenlere katılacak. Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun ziyaretiyle ilgili olumsuz eleştirilere yer veren Yunan medyası, "Kutsal Ada'ya dağcılık ayakkabısıyla ayakbastı, adanın önemimi ayaklar altına aldı" ifadelerini kullandı.

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