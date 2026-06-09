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Dünya

Rodriguez'den Türkiye açıklaması

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından bir video paylaşarak, Türkiye'nin kendileri için önemine değindi.

AA9 Haziran 2026 Salı 08:19 - Güncelleme:
Rodriguez'den Türkiye açıklaması
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Miraflores Sarayı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Rodriguez, Dolmabahçe Sarayı'ndan görüntülere ve Erdoğan ile görüşmesine ilişkin karelere yer verdi.

Rodriguez, Türkiye ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Dolmabahçe Sarayı'ndayız. İşbirliği gündemimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Venezuela, madencilik, enerji, ulaşım ve hava bağlantıları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ticari ve ekonomik ilişkilerini istikrarlı şekilde geliştirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için müteşekkiriz."

Türk Hava Yolları'nın (THY) Caracas-İstanbul seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağladığını vurgulayan Rodriguez, teknoloji, sanayi, bilim ve enerji alanlarında halkın refahını artıracak uluslararası işbirliği imkanları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Venezuela'nın enerji alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Rodriguez, "Ülkemizin sahip olduğu zenginlikleri daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Venezuela halkının dürüst ve çalışkan olduğunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Rodriguez, resmi törenle karşılanmıştı.

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