Trump'ın eski danışmanı Stone gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’a uzun süre danışmanlık yapmış olan Roger Stone Florida’daki evinde FBI tarafından gözaltına alındı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in ofisinden yapılan açıklamada, federal büyük jüri tarafından hazırlanan iddianamenin ardından Roger Stone’nun bugün Florida’daki evinde gözaltında alındığı ifade edildi.

Roger Stone hakkında yalan beyanda bulunma, ifadesini değiştirmesi için tanığı tehdit etme ve resmi işlemlerin engellemesi gibi suçlamalar bulunuyor.

Roger Stone’nun, bugün Fort Lauderdale'deki bulunan federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.