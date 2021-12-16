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Dünya

ABD üssüne bir İHA'lı saldırı daha!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye'deki El Tanıf sınır üssüne yaklaşan iki insansız hava aracından birini vurduklarını diğerinin ise bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Suriye ile Irak sınırındaki El Tanıf üssüne 20 Ekim'de insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmişti.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 20:39 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:47
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ABD askerlerinin konuşlu olduğu El Tanıf üssü yine İran destekli güçlere ait insansız hava araçlarının hedefi oldu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "14 Aralık akşamı El Tanıf garnizonunun güvenli ayrışma bölgesine giren iki insansız hava aracı takibe alındı. Araçlardan biri ayrışma bölgesinin derinliklerine doğru rotasına devam etti, düşmanca niyet gösterdiği değerlendirildi ve vuruldu. Diğer araca herhangi bir müdahalede bulunulmadı ve bölgeyi terk etti. Üste herhangi bir zarar ve zayiat bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye ile Irak sınırındaki El Tanıf üssüne 20 Ekim'de insansız hava araçları ile saldırı düzenlenmişti.

Aynı üs daha önce de roketli saldırılara maruz kalmıştı.

ABD yönetimi, bu saldırıların faillerine ilişkin bilgi vermezken, saldırının daha önce İran destekli güçlerce düzenlenenlere benzediği kaydediliyor.

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