Roma dönemine ait en büyük gemi enkazı keşfedildi 

18.12.2019 01:55 - Güncelleme: 18.12.2019 01:55

Enkaz, Akdeniz’in doğusunda bulunan en büyük, tüm Akdeniz’de keşfedilen ise dördüncü büyük Roma İmparatorluğu gemisi. Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait, Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz’de taşımacılık yapan bir gemiye ait enkaz keşfedildi. Enkazda geminin içindeki büyük iki kuplu testiler bulundu. Bu testilerle şarap ve zeytinyağı taşımacılığı yapılıyordu. Ancak bazı nedenlerle gemi varacağı hedefe ulaşamadı. Denizin dibinde yaklaşık iki bin yıldır kayıp durumdaki bu büyük gemi, arkeologlar tarafından içindeki yüklerle birlikte keşfedildi. Geminin M.Ö. 100 ile M.S. 100 arasında bir tarihe ait olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu keşif Doğu Akdeniz’de şimdiye kadar bulunan ve Roma İmparatorluğu dönemine ait en büyük batık olarak tanımlandı.