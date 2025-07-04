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Dünya

Roma'da akaryakıt istasyonu patladı: 10 yaralı

İtalya'nın başkenti Roma'nın doğusundaki Prenestino semtinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Roma'da akaryakıt istasyonu patladı: 10 yaralı
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İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco) X platformundan yaptığı paylaşımda, Gordiani Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde patlama yaşandığını ve yangına 10 ekiple müdahale edildiğini açıkladı.

ANSA ajansının haberinde, yerel saatle 08.00 civarında gerçekleşen patlamada aralarında itfaiye eri ve polislerin bulunduğu en az 10 kişinin yaralandığı, bu kişilerde hafif yanık ve cam patlamalarından kaynaklanan yaralanmalar olduğu belirtildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve hasar oluştuğu, ayrıca şehrin her kesiminden görülebilen siyah dumanların yükselmeye devam ettiği vurgulandı.

Bazı görgü tanıkları, söz konusu akaryakıt istasyonunda ilk patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri ile bölgede güvenliği sağlamaya çalışan polislerin, takip eden ikinci patlama nedeniyle yaralandığını aktardı.

Akaryakıt istasyonunun yakınındaki konutlarda yaşayanlar arasında da yaralananlar olabileceği, patlamanın bölgede endişeye yol açtığı ve bazı binaların tahliye edildiği bildirildi.

Diğer yandan, patlama sebebiyle bölgeden geçen metro hattı C'de seferlerin durdurulduğu ifade edildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni de Roma'daki patlamaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu sabah Roma'nın Prenestino semtindeki bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyorum. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile görüştüm ve gelişmeleri izlemek için Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve yetkili makamlarla sürekli temas halindeyim. Yaralıların hepsine; kolluk kuvvetleri, itfaiyeciler ve sağlık çalışanları dahil yakınlığımı ifade ediyor ve kurtarma ve güvenlik operasyonlarında yer alan kişilere içten teşekkürlerimi iletiyorum."

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