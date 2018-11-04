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Romanya, ABD'den üç adet ilave Patriot sistemi alacak

Romanya ABD Ordusu ile bir anlaşma imzaladı ve ABD Ordusundan üç adet ilave Raytheon Patriot Hava ve Füze Savunma Sistemini tedarik edecek. Anlaşmayı Patriot üreticisi Raytheon duyurdu.

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Raytheon'un Romanya ülke müdürü Mike Ellison, "Romanya dünyanın en gelişmiş, yetenekli ve en son teknoloji ürünü taktik balistik füze savunma sistemini satın alıyor" dedi.
 
Romanya'nın Patriot birimlerinin tamamı sıfırdan inşa edilecek. Romanya ile ABD Ordusu arasındaki anlaşma, ABD hükümetinin Raytheon ile sözleşme müzakerelerine başlaması için bir aşama oluşturdu.
 
(C4 Defence)

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