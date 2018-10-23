Romanya askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sabah 08.30'da Ege yönünden boğaza giren "F-221" borda numaralı Romanya donanmasına ait "Regele Ferdinand" adlı gemi, 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı ve Marmara Denizi yönüne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.