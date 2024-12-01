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Dünya

Romanya sandık başında

Romanya'da seçmenler, genel seçimde oylarını kullanmak için sandık başına gidiyor.

AA1 Aralık 2024 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Romanya sandık başında
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Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek.

41 parti ve 2 bağımsız adayın yarıştığı seçimde Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senatonun yeni dönem isimleri belirlenecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GERGİNLİĞİ

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ile merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi, ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itiraz edilmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk turda kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce yapılamayacağı, ikinci turun 8 Aralık'ta düzenleneceği açıklanmıştı.

Romanya'da iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin (PSD) desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu genel seçime odaklanacağını, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.

  • Romanya seçmenler
  • genel seçim
  • oy kullanma

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