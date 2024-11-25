İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2024 Pazartesi / 24 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6069
  • EURO
    36,1226
  • ALTIN
    2964.24
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Romanya seçimlerinde sürpriz! Kızdıracak isim ilk sırada yer aldı
Dünya

Romanya seçimlerinde sürpriz! Kızdıracak isim ilk sırada yer aldı

Romanya'da pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları, Rusya yanlısı olarak bilinen milliyetçi aday Calin Georgescu'nun yüzde 22 oranında oyla ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

IHA25 Kasım 2024 Pazartesi 07:59 - Güncelleme:
Romanya seçimlerinde sürpriz! Kızdıracak isim ilk sırada yer aldı
ABONE OL

Oyların yaklaşık yüzde 95'inin sayılmasıyla birlikte bağımsız aday Calin Georgescu'nun oy oranı yüzde 22,16 olurken, Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri ve ülkenin mevcut Başbakanı Marcel Ciolacu'nun oy oranı, yüzde 20,38 seviyesinde kaldı.

Romanya Daimi Seçim Otoritesi (AEP) tarafından yayınlanan verilere göre üçüncü sırada yer alan Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi'nin oy oranı yüzde 17,81, dördüncü sırada yer alan aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion'un oy oranı ise yüzde 14,2 oldu.

Oy kullanma işleminin sonra ermesiyle birlikte farklı kurumlar tarafından yayınlanan sandık çıkış anketleri, Başbakan Marcel Ciolacu'nun yüzde 25 oy oranı ile ilk sırada yer aldığını göstermişti.

Hiçbir adayın yüzde 50 oranını aşamadığına işaret eden ilk sonuçlar, aşırı milliyetçi aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminin iki hafta sonra gerçekleştirilecek ikinci turunda Başbakan Marcel Ciolacu ile yarışacağını ortaya koydu.

Son derece dindar ve milliyetçi bir siyasetçi olarak öne çıkan Calin Georgescu, seçim kampanyası sırasında Romanya'nın ithalata bağlılığını azaltma, çiftçileri destekleme ve yerli gıda ve enerji üretimini artırmayı vaat etmişti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Romanya'nın menfaatlerini uygun bir şekilde temsil etmediklerini savunan Georgescu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ise Amerikan savunma şirketleri tarafından manipüle edildiğini ileri sürmüştü.

Sosyal medya ağı TikTok'u oldukça etkili bir şekilde kullanarak genç seçmenler arasında popülaritesini arttıran 62 yaşındaki Georgescu, Ukrayna'da savaşa son verilmesi çağrısı yapması ve NATO üyeliğinin Romanya'ya bir faydası olmadığını savunmasıyla biliniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı, yaklaşık yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Ülkede ayrıca 1 Aralık Pazar günü ise parlamento seçimleri gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.