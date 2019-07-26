Romanya, Rusya Federasyonu'ndan Sırbistan'a gidecek silahların geçişine izin vermedi.

Dışişleri Bakanlığınca, askeri silahların taşınması ve geçişi için yalnızca bir Romen operatöre lisans verilebileceği ve AB kararları çerçevesinde geçişe izin verilmeyeceği açıklandı. Açıklamada, AB kararları çerçevesinde şartların yerine getilmediği, bu nedenle ilgili onayın yetkili Romen makamları tarafından verilemediği belirtildi.

Romanya devlet televizyonu Digi 24'te yer alan habere göre, Sırbistan'a yapılan sevkiyatta, 30 tank ve 30 zırhlı personel taşıyıcı yer alıyordu.

Rus medyası olayı, ''AB'nin Rusya aleyhtarı kararları doğrultusunda geçişe izin verilmedi'' şeklinde servis etti.