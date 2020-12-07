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Dünya

Romanya'da Başbakan değişti

Romanya'da Milli Savunma Bakanı Ciuca, geçici Başbakan olarak atandı.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 23:25 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:25
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BÜKREŞ - (AA) - Romanya’da dün yapılan genel seçimlerin ardından bugün istifa eden Ulusal Liberal Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ludovic Orban’ın yerine Milli Savunma Bakanı Nicolae Ciuca geçici Başbakan olarak atandı.

Ciuca, yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan olarak görev yapacak.

Başbakan Orban istifa sonrası yaptığı açıklamada, amacının yeni hükümetin kurulması için müzakerelerin hemen başlaması olduğunu söyledi.

Merkez seçim kurulunun resmi olmayan sonuçlarına göre seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 29,69 ve Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 25,18 oy aldı.

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