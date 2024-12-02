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Dünya

Romanya'da seçimin galibi belli oldu

Romanya'da resmi olmayan sonuçlara göre iktidar koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel seçimi önde tamamladı.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Romanya'da seçimin galibi belli oldu
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Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, Romanya Parlamentosundaki 331 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 134 sandalyeli Senatonun yeni dönem isimlerini belirlemek için oy kullandı.

Oyların yüzde 96'dan fazlasının sayıldığı henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, iktidarın büyük ortağı PSD yüzde 22 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) oyların 17'sini alarak ikinci sırada bulunurken, Ulusal Liberal Parti (PNL) ise yüzde 13 oyla üçüncü sıraya yerleşti.

Yerel medya, PSD'nin Romanya Parlamentosunda çoğunluğu sağladığını ancak muhalefetin de aldığı oy oranıyla "yeniden canlandığını" belirtti.

Romanya Merkez Seçim Bürosu da dünkü seçimlere katılımı yüzde 52 olarak açıklarken, bu oran son 20 yılın en yüksek katılımı olarak kaydedildi.

Nihai sonuçların yurt dışındaki oyların sayılmasıyla açıklanacağı aktarıldı.

- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İKİNCİ TURU 8 ARALIK'TA

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itirazlar gelmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar vermişti.

Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce yapılamayacağı açıklanırken, ikinci tur için tarih 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

Romanya'da iktidarın büyük ortağı PSD'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ise genel seçime odaklanacağını ifade ederek, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.

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