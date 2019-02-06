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Roomney: ABD'nin Çin'le bir silah kontrol anlaşması imzalayacağını umuyorum

ABD'li senatör Mitt Romney, 'ABD'nin Çin ile bir silah kontrol anlaşması imzalayacağını umuyorum.' dedi.

  • star.com.tr
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ABD'nin eski Cumhuriyetçi başkan adayı senatör Mitt Romney, ABD'nin Çin ile bir silah kontrol anlaşması imzalayacağını umduğunu belirtti.
 
Romney Trump'ın ''Başta Çin olmak üzere diğer nükleer güçleri de kapsayan geniş çaplı yeni bir anlaşma arzuluyoruz.'' açıklamasını ''Başarılabileceğini umuyorum'' şeklinde değerlendirdi.
 
Yeni bir silah anlaşmasını müzakere etmenin önemini vurgulayan Romney, ''Nükleer yayılma tehdidinin azaltma yönündeki çalışmalar her zaman önemlidir. ABD'nin Çin'le de bir silah anlaşması imzalayacağını umuyorum.'' dedi.
 
Rusya ile bu konu bağlamında yanlış giden bir şeylerin olduğunu belirten Romney, ''Neyse ki Kuzey Kore ile ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Diğer ülkelerle de aynı ilerlemeyi görmeyi umuyoruz.'' dedi.
 
TRUMP'IN INF'DEN ÇEKİLME KARARI
 
2 Şubat'tan itibaren Orta Menzilli Nükleer Kuvvetle (INF) Anlaşması'ndan çekileceklerini yazılı bir açıklamayla duyuran ABD Başkanı Donald Trump, daha sonraki açıklamasında, ''Herkesi büyük ve güzel bir odaya toplayabileceğimizi ve çok daha iyi yeni bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum. Kesinlikle bunun gerçekleştiğini görmek isterim.'' ifadelerini kullanmıştı.
 
Anlaşmanın diğer tarafı olan Rus makamları ise kararı sert bir şekilde eleştirdi. Başta Devlet Başkanı Putin olmak üzere Rus yetkililer, ABD'nin çekilme kararına cevap verileceğini belirtti.
 
INF ANLAŞMASI
 
1987'de ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.
 
Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi. INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

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