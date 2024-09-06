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Dünya

Rosatom'dan UAEA'ya 'cevap bekliyoruz' çağrısı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) saldırısı nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) uygun bir cevap beklediklerini söyledi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 15:39 - Güncelleme:
Rosatom'dan UAEA'ya 'cevap bekliyoruz' çağrısı
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Rosatom'dan yapılan açıklamada, Likhachev ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Rusya'nın Kaliningrad şehrinde bir araya geldikleri belirtildi.

Likhachev'in Kursk NGS'nin normal bir şekilde çalıştığına ilişkin Grossi'yi bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, "Likhachev, Rus tarafı olarak Kiev rejiminin Zaporijya NGS'ye yönelik son saldırılarıyla ilgili UAEA'dan uygun bir yanıt beklediklerini açıkça belirtmiştir." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın Zaporijya NGS'nin güvenliği için "Ukrayna'nın artan kışkırtmaları karşısında" gerekli adımları attığı vurgulandı.

Grossi'nin ise Kursk ve Zaporijya'daki NGS'lere yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmelerini aktardığı bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların düzenli temaslara devam etme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

- ZAPORİJYA NGS'DE SÜREGELEN GERGİN BEKLEYİŞ

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Grossi, 27 Ağustos'ta bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya NGS çevresine de topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

  • Rosatom Genel Müdürü
  • UAEA
  • Zaporijya Saldırısı

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