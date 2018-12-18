Rosnedr Başkanı Kiselev: Rusya'da petrolün yaklaşık 25 yıl ömrü kaldı

Rus NTV televizyonuna demeç veren Kiselev, günümüzdeki parametrelere göre Rusya'da petrolün yaklaşık 25 yıl sona ereceğini ifade etti.

Rusya'nın rezervlerini istikrarlı bir şekilde ürüne dönüştürdüğünü ve her yıl seviyenin değiştiğini kaydeden Kiselev, bu sayede rezervlerin küresel seviyelere uygun olduğunu ve hatta aştığını vurguladı.

Kiselev, geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya'da petrol rezervlerindeki artış yıl sonu itibarıyla 520-530 milyon ton olduğunu, bunun öngörülen üretim seviyesinin altında kaldığını belirtmişti.

2017'de petrol rezervlerindeki artış 550 milyon ton, gaz rezervlerindeki artış 890 milyar metreküp olarak gerçekleşmişti.

(Sputnik)