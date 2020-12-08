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Dünya

Ross Qatar Genel Müdürü Rachad Ghandour: Türkiye yüksek güvenlikli bir ülke motivasyonumuzu artırıyor

Katar'ın ünlü gurme yiyecek ürünleri tedarikçisi Ross Qatar'ın genel müdürü Rachad Ghandour, Türkiye'nin az riskli ve yüksek güvenli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'nin yabancı yatırımcılara karşı uyguladığı teşvikler motivasyonumuzu arttırıyor.” dedi.

IHA08 Aralık 2020 Salı 10:57 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 10:58
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Katar’ın ünlü gurme yiyecek ürünleri tedarikçisi Ross Qatar’ın genel müdürü Rachad Ghandour, Türk ekonomisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye’nin büyüme ve istikrarı önceleyen yeni ekonomi politikasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Ghandour, “Salgın sebebiyle dünya ekonomisi bir kriz içerisine girdi. Ancak Türkiye’nin gelecek dönem için belirlediği yeni ekonomi politikası inanıyorum ki meyvelerini verecek. Uygulanacak yeni teşviklerle birlikte Türkiye’ye ciddi bir yabancı sermaye girişi olacaktır. Türk ekonomisi hali hazırda az riskli ve yüksek güvenli durumda.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE STRATEJİK BİR KONUMDA

Ülkelerin tedarik zincirinde alternatifler oluşturmak zorunda olduğunu kaydeden Ghandour, “Özellikle salgın sonrasında Avrupa ülkelerinin alternatif tedarik zincirleri yaratacağını düşünüyorum. Salgın bizlere tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağımlı kalmamak gerektiğini gösterdi. Türkiye, stratejik konumu, rekabetçi iş gücü ve gelişmiş sanayisiyle Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli tedarikçilerinden biri olacaktır.” dedi.

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