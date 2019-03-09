18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rostech: S-400’lerin Türkiye’ye teslimatı sorunsuz ilerliyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemi teslimat sürecinin sorunsuz ilerlediğini söyledi. Konuya dair bir anısını da paylaşan Kladov, 'Bir Rus gazeteci bana, 'ABD'nin Türkiye’ye F-35 vermemesi, sizin onlara Su-35 sağlayacağınız anlamına mı geliyor?' sorusuna 'Bu iş öyle yürümüyor. Buna öncelikle Türk hükümetinin karar vermesi lazım' şeklinde cevap vermiştim” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Defense News dergisine verdiği röportajda Türkiye ve ABD arasında krize yol açan S-400 füze savunma sistemi konusu hakkında açıklamada bulundu. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin teslimat sürecinin sorunsuz ilerlediğini belirten Kladov, "Kimin hoşlanıp kimin hoşlanmadığını göz ardı ederek müşterek hareket ediyoruz. Bu bir ticarettir. Bu yalnızca bir iştir. Bu Türk hükümetinin bizden talep ettiği bizim de onlara vermeyi istediğimiz bir sistemdir. Ve şu ana kadar süreç oldukça sorunsuz ilerliyor” ifadelerini kullandı.
 
F-35'E KARŞILIK SU-35
 
Konuya dair Rus bir gazeteci ile olan anısını da paylaşan Kladov, “Bir Rus gazeteci bana, 'ABD'nin Türkiye’ye F-35 vermemesi, sizin onlara Su-35 sağlayacağınız anlamına mı geliyor?’ şeklinde bir soru sormuştu. Ben de, ‘Bu iş öyle yürümüyor. Buna öncelikle Türk hükümetinin karar vermesi lazım’ şeklinde cevap vermiştim” dedi.

“Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un güvenlik sorununu PKK temsilcisiyle mi çözecek?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

Bakan Soylu'dan CHP'li İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a zor soru

"FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye'ye aittir"

'FETÖ'nün mal varlıkları Türkiye'ye aittir'

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

FETÖ, takım elbisede "renk talimatı" bile vermiş

FETÖ, takım elbisede 'renk talimatı' bile vermiş

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

Milli olarak geliştirildi, TSK'ya güç katacak

139 teröristi deşifre etti

139 teröristi deşifre etti

Deşifre olmadan önce 'Fuat Avni'ye bilgi sızdırdıkları tespit edildi

Deşifre olmadan önce 'Fuat Avni'ye bilgi sızdırdıkları tespit edildi
 

POPÜLER HABERLER

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Test sürüşü başlıyor

Test sürüşü başlıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA