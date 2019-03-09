Rostech: S-400’lerin Türkiye’ye teslimatı sorunsuz ilerliyor

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'in Uluslarası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Defense News dergisine verdiği röportajda Türkiye ve ABD arasında krize yol açan S-400 füze savunma sistemi konusu hakkında açıklamada bulundu. Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin teslimat sürecinin sorunsuz ilerlediğini belirten Kladov, "Kimin hoşlanıp kimin hoşlanmadığını göz ardı ederek müşterek hareket ediyoruz. Bu bir ticarettir. Bu yalnızca bir iştir. Bu Türk hükümetinin bizden talep ettiği bizim de onlara vermeyi istediğimiz bir sistemdir. Ve şu ana kadar süreç oldukça sorunsuz ilerliyor” ifadelerini kullandı.

F-35'E KARŞILIK SU-35

Konuya dair Rus bir gazeteci ile olan anısını da paylaşan Kladov, “Bir Rus gazeteci bana, 'ABD'nin Türkiye’ye F-35 vermemesi, sizin onlara Su-35 sağlayacağınız anlamına mı geliyor?’ şeklinde bir soru sormuştu. Ben de, ‘Bu iş öyle yürümüyor. Buna öncelikle Türk hükümetinin karar vermesi lazım’ şeklinde cevap vermiştim” dedi.