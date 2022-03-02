İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,0714
  • EURO
    15,6606
  • ALTIN
    878.661
  • BIST100
    1967.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rosturizm: Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurun
Dünya

Rosturizm: Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışını durdurun

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), tur şirketlerine Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurulması tavsiyesinde bulundu.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:55
ABONE OL

Rosturizm'den yapılan açıklamada, turistik ve iş amacıyla yurt dışına gitmeyi planlayan Rus vatandaşlarına, Rusya'ya yönelik yaptırım veya kısıtlama uygulayan ülkeleri ziyaret etmemeleri tavsiye edildi.

Seyahat için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkeler önerilen açıklamada, "Rus operatörlere, Karayipler dahil Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere tur satışının durdurmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 40 ülke Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya hava sahasını kapatmış, Rusya da bu uygulamaya söz konusu ülkelere hava sahasını kapatarak cevap vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.