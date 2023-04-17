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Dünya

Ruanda Devlet Başkanı, Rusya'nın Afrika'daki varlığından endişe duymadıklarını açıkladı

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ABD ve Avrupa ülkelerinin eleştirilerine yanıt vererek Rusya gibi yabancı güçlerin kıtada varlık göstermesinin kendileri için sorun teşkil etmediğini söyledi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Ruanda Devlet Başkanı, Rusya'nın Afrika'daki varlığından endişe duymadıklarını açıkladı
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Kagame, Benin ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, büyük güçlerin kendi aralarında halletmeleri gereken sorunlar olduğunu ve küçük ülkeleri bunun içine sürüklemeye çalıştıklarını ifade etti.

"Çin hakkında, Rusya hakkında şikayetler duyacaksınız. Peki ya onlara ne demeli?" ifadelerini kullanan Ruanda Devlet Başkanı, diğerlerini istemeyerek kendilerine Afrika'da var olma hakkı gören ülkeleri eleştirdi.

Kagame, "Rusya, olma ihtiyacı duyduğu her yerde yasal olarak var olma hakkına sahip tıpkı diğer ülkeler gibi." dedi.

Paul Kagame, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin bir fikri bulunmadığını, olsa da bunun savaşın sonuna hiçbir etkisinin olmayacağını ifade etti.

ABD başta olmak üzere çok sayıda Batı ülkesi, Çin ve Rusya'nın Afrika'daki ekonomik ve askeri varlığına dikkati çekerek, Afrika ülkelerine egemenliklerini tehdit edenlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

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