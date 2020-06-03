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Dünya

Ruanda soykırımı sorumlularından Kabuga, BM nezdinde açılan mahkemeye teslim edilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay yakalanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tuttuğu isimlerden Felicien Kabuga'nın yargılanmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde açılan bir mahkemeye teslim edilmesine karar verildi.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 17:19
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Paris Temyiz Mahkemesi, Paris'te geçen ay yakalandıktan sonra mahkemeye çıkarılan 84 yaşındaki Kabuga hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, Kabuga'nın yargılanmak üzere BM nezdinde açılan Tanzanya'daki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasına nakledilmesine karar verdi.

Fransız basınındaki haberlerde, Kabuga'nın Fransa'da yargılanmak istediği ve bu yönde mahkemeye talepte bulunduğu belirtildi. Kabuga'nın mahkemede tüm suçlamaları reddettiği bilgisine de yer verildi.

25 yıldır aranan Kabuga, 16 Mayıs'ta Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alınmıştı.

UCM, Kabuga'yı Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuyor.

Kabuga, soykırımı yapan Hutuları finanse etmekle de suçlanıyor.

Temmuz 1994'te İsviçre'ye sığınan ve bu ülkeden sınır dışı edildikten sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden Kabuga, Temmuz 1997'de ve 2003'te Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen polis operasyonlarından kaçmayı başarmıştı.

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