İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3644
  • 6,1137
  • 222.523
  • 94.707
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu: Birkaç ay içinde yenisini fırlatmaya hazır olacağız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ve Fransa’nın sert uyarılarına rağmen, birkaç ay içinde yeni uydu fırlatmaya hazır olacaklarını söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa’nın sert uyarılarına rağmen, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni uydu fırlatmaya hazır olacaklarını açıkladı.
 
İran devlet televizyonu IRIB’ın aktardığına göre, İran’ın uydu teknolojisinde çok şey başardığını söyleyen Ruhani, “Doğru yoldayız. Kalan problemler küçük ve birkaç ay içinde çözülecekler. İran tekrar uydu fırlatma için hazır olacak.” ifadelerini kullandı.
 
İran 15 Ocak Salı günü yerel saatle 04:00’te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden İran yapımı roketlerle Peyam (Mesaj) adlı uydunun fırlatıldığını duyurmuş, uydunun yörüngeye yerleştirme girişimi ise başarısız olmuştu.
 
ABD ve Fransa’dan İran’ın uydu fırlatma girişimine sert tepki
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın kendi ürettiği roketlerle uydu fırlatma planıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, burada kullanılan roketlerin kıtalararası balistik füzelerde kullanılan teknolojiyle neredeyse aynı olduğunu ifade etmişti.
 
Roketlerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2231 no’lu kararını ihlal ettiğini savunan Pompeo, “Rejim uluslararası güvenliği tehdit ederken beklemeyeceğiz.” diyerek İran’a karşı yeni yaptırım sinyalinde bulunmuştu.
 
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de bugün yaptığı açıklamada İran’ın başarısız uydu fırlatma girişimini “şiddetle” kınamış, İran’ın nükleer silah taşıyabilen balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini derhal durdurmasını istemişti.
 
“İran’ın balistik programı, uluslararası toplum ve Fransa için endişe kaynağıdır.” diyen Fransız sözcü, İran’ı BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uymaya çağırmıştı.

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu

Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu

NATO karargahında kritik zirve

NATO karargahında kritik zirve

Uzun menzilli gemi savar füzesi için 172 milyon dolarlık anlaşma

Uzun menzilli gemi savar füzesi için 172 milyon dolarlık anlaşma

Münbiç'te ABD devriyesi sırasında patlama

Münbiç'te ABD devriyesi sırasında patlama

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

Aybüke öğretmeni şehit edenlerin cezası belli oldu

Aybüke öğretmeni şehit edenlerin cezası belli oldu

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yarın son gün

İçişleri Bakanlığı uyardı: Yarın son gün
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

Kılıçdaroğlu´nun ´tarafsızlık´ yalanı tescillendi

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Gece yenildiğinde faydalı olan besinler

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA