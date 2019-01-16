Ruhani, ABD ve Fransa’ya meydan okudu: Birkaç ay içinde yenisini fırlatmaya hazır olacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve Fransa’nın sert uyarılarına rağmen, önümüzdeki birkaç ay içinde yeni uydu fırlatmaya hazır olacaklarını açıkladı.

İran devlet televizyonu IRIB’ın aktardığına göre, İran’ın uydu teknolojisinde çok şey başardığını söyleyen Ruhani, “Doğru yoldayız. Kalan problemler küçük ve birkaç ay içinde çözülecekler. İran tekrar uydu fırlatma için hazır olacak.” ifadelerini kullandı.

İran 15 Ocak Salı günü yerel saatle 04:00’te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden İran yapımı roketlerle Peyam (Mesaj) adlı uydunun fırlatıldığını duyurmuş, uydunun yörüngeye yerleştirme girişimi ise başarısız olmuştu.

ABD ve Fransa’dan İran’ın uydu fırlatma girişimine sert tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın kendi ürettiği roketlerle uydu fırlatma planıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuş, burada kullanılan roketlerin kıtalararası balistik füzelerde kullanılan teknolojiyle neredeyse aynı olduğunu ifade etmişti.

Roketlerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2231 no’lu kararını ihlal ettiğini savunan Pompeo, “Rejim uluslararası güvenliği tehdit ederken beklemeyeceğiz.” diyerek İran’a karşı yeni yaptırım sinyalinde bulunmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de bugün yaptığı açıklamada İran’ın başarısız uydu fırlatma girişimini “şiddetle” kınamış, İran’ın nükleer silah taşıyabilen balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini derhal durdurmasını istemişti.

“İran’ın balistik programı, uluslararası toplum ve Fransa için endişe kaynağıdır.” diyen Fransız sözcü, İran’ı BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uymaya çağırmıştı.