İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Dünya

Ruhani: ABD'nin başka seçeneği yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:46
ABONE OL

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD makamlarının İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının başarısızlığını kabul ettiğini söyleyen Ruhani, "ABD yönetiminin yaptırımların başarısız olduğunu itiraf etmesi ülkemiz için yeni bir zaferdir. Bugün Amerikalıların nükleer anlaşmayı ihlal eden tüm yaptırımları kaldırmaktan başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.