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Dünya

Ruhani: Beyaz Saray'ın tüm plan ve komploları yüzde yüz başarısızlığa uğradı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a karşı yürüttüğü 'plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını' söyledi. Ruhani, 'Beyaz Saray'ın İran'ı teslim almak için uyguladığı tüm plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını kesin bir şekilde dünyaya ilan edebiliriz. Beyaz Saray'ın planları ve komploları büyük bir stratejik hataydı.' ifadelerini kullandı.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 14:42
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İran'ın Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Erdebil eyaletlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen elektrik, baraj ve güneş enerjisi projelerinin açılış törenlerinde konuşan Ruhani, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'a uygulanan yaptırımlara rağmen hayata geçirilen projelerin "direnişin bir göstergesi" olduğunu savunan Ruhani, "Beyaz Saray'ın İran'ı teslim almak için uyguladığı tüm plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını kesin bir şekilde dünyaya ilan edebiliriz. Beyaz Saray'ın planları ve komploları büyük bir stratejik hataydı." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD yaptırımlarının halkın üzerinde baskı oluşturduğunu fakat "ilerleme yolundan alıkoyamadığını" savundu.

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