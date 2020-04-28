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Dünya

Ruhani: Devlet kurumları ihtiyaç fazlası mallarını satmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet kurumlarının tümünde tasarruf ilkelerine riayet edilmesinin ve kurumların ellerindeki ihtiyaç fazlası mal ve mülkün satılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

AA28 Nisan 2020 Salı 14:13 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:14
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Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomik Koordinasyon Yüksek Konseyi toplantısında konuştu.

Üretim faaliyetlerini destekleyeceklerini ifade eden Ruhani, "Mevcut şartlarda ilaç ve temel ihtiyaçların sağlanması ve üretim alanlarının ihtiyaçları için döviz temin edilmesi zaruridir. Bu konuda ilgili yetkililer ciddiyetle meseleyi ele almalıdır." dedi.

Ruhani, devlet kurumlarının tümünde tasarruf ilkelerine riayet edilmesinin ve kurumların ellerindeki ihtiyaç fazlası mal ve mülkün satılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki yarım kalmış projelerin de bitirilmesini isteyen Ruhani, "Yüzde 80'den fazla ilerleme sağlanan ancak henüz tamamlanmamış projelerin bitirilmesi için ciddiyetle çalışılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca, vatandaşların borsaya ilgisinin arttığına dikkati çekerek, şirketlere hisselerini daha fazla borsaya arz etme çağrısında bulundu.

İran'da ekonomik sorunlar, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılarak, Tahran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulamasının ardından derinleşmişti.

Çin'den dünyaya yayılarak küresel salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığından en çok etkilenen ülkelerden İran'da salgının boyutları ülke ekonomisindeki sorunları daha da artırıyor.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yaklaşık 3,3 milyon çalışanın doğrudan zarar gördüğünü, 1,5 milyondan fazla işletmenin de faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldığını aktarmıştı.

Koruma altındaki salep soğanlarını toplayan iki kişiye 153 bin 794 lira ceza uygulandı

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