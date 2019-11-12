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Ruhani: Devrimden bu yana en ağır günleri yaşıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin 1979'daki devrimden bu yana en ağır günleri yaşadığını belirterek, 'Şimdiye kadar petrol satışında ve bir petrol tankerinin hareketinde bu kadar sorun yaşamamıştık.' dedi.

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İran'ın güneyindeki Kirman eyaleti yetkilileriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülkenin petrol satışı ve geliriyle ilgili açıklama yaptı.

İran'ın normal şartlara sahip olmadığını ve çok ağır bir süreçten geçtiklerini ifade eden Ruhani, "Devrimden bu yana en ağır günleri ve ayları yaşıyoruz. Şimdiye kadar petrol satışında ve bir petrol tankerinin hareketinde bu kadar sorun yaşamamıştık." diye konuştu.

İran'a 2011-2012 yıllarında yaptırım uygulanınca petrol satışının 1 milyona düştüğünü ancak nükleer anlaşmadan sonra 2 milyon 800 bin varile çıktığını hatırlatan Ruhani, "Ekonomiden anlamayanlar, 'petrolü satmasak da önemli değil, kapısına kilit vururuz sonra satarız yine, madencilik ve çiftçilik faaliyetlerini de durdurabiliriz sonra yaparız' diyebilir ancak kapıları kapatmak değil açmak hünerdir. Kuyuları yeniden aktif hale getirmek için nükleer anlaşmadan sonra 800 milyon dolar harcadık." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın sadece ithalat için yılda yaklaşık 60 milyar dolar gerektiğini aktaran Ruhani, vergilerin ülke idaresi için ihtiyaç duyulan paranın sadece yüzde 30'unu karşıladığını ve petrolü satamamaları durumunda geriye kalan yüzde 70'inin temini için kaynak olmadığını kaydetti.

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