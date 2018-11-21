İranlı reformist milletvekili Hazreti: Ruhani hükümeti sorunlara duyarsız

İranlı reformist milletvekili İlyas Hazreti, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini sorunlara "duyarsız" kalmakla suçladı.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Tahran milletvekili Hazreti, Ruhani'nin geçen ay kabinede yaptığı değişiklikleri ülke sorunlarını çözme yolunda yetersiz bulduğunu ifade etti.

Ülkedeki reformistlerin Ruhani hükümetinden şikâyet etmelerine rağmen desteklemeye devam ettiklerini belirten Hazreti, "Ruhani hükümeti gerekli çabayı göstermiyor, sorunlara duyarsız bir hâl aldı." dedi.

"Ruhani vaatlerini yerine getiremedi"

Reformistlerin önde gelen siyasetçilerinden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Ruhani'nin ikinci döneminde pasivize edildiğini söyleyen Hazreti, "Ruhani vaatlerini yerine getiremedi. 4 bakanın yerine getirilen isimlerden bazıları da bu görevi taşıyabilecek nitelikte devlet adamı değiller. Siyasi mülahazalar ve ulusal çıkarlar Cumhurbaşkanı Ruhani hakkında gensoru vermemizi uygun kılmıyor." diye konuştu.

İran yönetiminde geçmişe dayanan sistem sorunları ve son dönemde yeniden devreye giren ABD yaptırımları, ülkede yaşanan ekonomik krizi derinleştirirken devlet idaresindeki sorunların daha karmaşık hâle gelmesine neden oluyor. Çözüm olarak sistemin ıslah ve revizyonunu öneren reformistler, son günlerde Ruhani hükümetine karşı eleştirilerini artırdı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, muhafazakârların baskısı ve reformistlerin eleştirileri sonrası geçen ay, Ekonomi ve Maliye Bakanlığına Ferhat Dejpesend'i, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına Rıza Rahmani'yi, Yol ve Şehircilik Bakanlığına Muhammed İslami'yi, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığına da Muhammed Şeriatmedari'yi getirmişti.