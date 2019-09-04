Nükleer gerilim tırmanıyor! 'Bugün ya da yarın ilan edeceğiz'

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AB ile yaptıkları müzakerelerde ihtilaflı birçok önemli konuyu çözdüklerini, daha önce anlaşmazlık bulunan konuların 20 iken şimdi 3'e düştüğünü savunan Ruhani, "İran, AB ile nihai sonuca ulaşamadığı için nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili üçüncü adımın ayrıntılarını bugün ya da yarın ilan edecek ve onu uygulayacağız." dedi.

Ruhani, AB ile bugün ya da yarın bir neticeye varmalarının uzak ihtimal olduğuna dikkati çekerek, daha önce attıkları adımların ardından yaptıkları müzakerelerde bir neticeye ulaşamadıkları için üçüncü aşamaya geçtiklerini aktardı.

Üçüncü adımdan sonra da anlaşmanın taraflarıyla görüşmeye devam edeceklerini ve müzakere yolunun açık olduğunu dile getiren Ruhani, şunları söyledi:

"Üçüncü adım çok sarsıcı olmayacaktır fakat Atom Enerjisi Kurumu için çok önemlidir ve faaliyetlerine özel bir sürat kazandıracaktır."

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yeni adımı belirlenen sürede atacaklarını AB ülkelerine bildirdiklerini kaydederek, Fransa ile yaklaşık bir buçuk aydır sürdürülen görüşmelerin iyi ilerlediğini ve bir sonuca ulaşınca açıklanacağını ifade etti.

Vaizi, Fransa ve AB ülkelerinin atılan adımlardan geri dönüş için kendileriyle müzakere halinde olduğunu ve bir-iki hafta içinde bazı somut gelişmelerin olabileceğini belirtti.