Ruhani: İran ABD ve müttefikleri ile ekonomik ve psikolojik savaştadır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin kuzeydeki eyaleti Gilan'da İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili bir konuşma yaptı.

İran'ın, ABD ve müttefikleri ile ekonomik ve psikolojik savaşta olduğunu söyleyen Ruhani, ABD'yi komplo kurmak ve bu komploları kullanmakla suçladı.

Ruhani açıklamasında, ''İran, ABD ve müttefikleri ile psikoljik savaştadır. Amaçları rejimi değiştirmektir. Milllet ve liderliğimiz birleşerek buna izin vermeyecek.'' dedi.