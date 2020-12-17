AA 17 Aralık 2020 Perşembe 12:52 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:02

İçişleri Bakanlığının bazı projelerinin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için herkesin çaba göstermesini isteyen Ruhani, "İran'ın direnişi ABD'nin gelecek hükümetini boyun eğmeye mecbur bırakacaktır. Bundan şüphem yok. ABD taahhütlerine dönmek zorunda kalacak ve yaptırımlar başarısız olacaktır. Bu iş bir saat dahi geciktirilmemelidir. Hükümet için bir saat gecikmeye izin yoktur." ifadelerini kullandı.

