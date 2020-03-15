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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

15 Mart 2020 Pazar 17:41 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 17:41
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İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest." dedi.

- BAZI ŞEHİRLERDE "KARANTİNA" VE "ESNAFA SINIRLAMA" HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Ruhani, alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söylese de dün bazı şehirlerden "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin boşaltılacağını bildirmişti.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, dün yaptığı açıklamada, eyaletin virüs nedeniyle karantinaya alındığını belirterek, market, bakkal, fırın, kasap, manav ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin faaliyetinin de yasaklandığını kaydetmişti.

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, dün eyalette Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıklamıştı.

Anti-Korona Timi İşbaşında

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