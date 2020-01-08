İran misilleme olarak nihai hedefini açıkladı

star.com.tr 08.01.2020 14:42 - Güncelleme: 08.01.2020 15:40

ABD'nin Irak'taki hava üssüne yapılan saldırı ile ilgili konuşan Ruhani, misilleme olarak nihai hedefin ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu dile getirdi.

İran olmasaydı Avrupa'nın şimdilerde büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıya olacağını ileri süren Ruhani, 'Süleymani suikastine nihai cevabımız, tüm ABD kuvvetlerini bölgeden atmak olacak.' dedi.

HAMENEY 'YETELİ DEĞİL' DEDİ

İran'ın Irak'taki ABD üssüne yönelik saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırıyı 'Birleşik Devletler'in yüzüne inen tokat' olarak nitelendirdi.

Hamaney, 'Ancak bu ABD'nin bölgedeki varlığını tamamen sonlandırmak için yeterli değil.' dedi.

IRAK 'GİDİN' DİYOR AMA...

Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından toplanan Irak Meclisi, ülkedeki bütün yabancı güçlerin Irak'tan çıkması yönünde karar aldı.

Kararın ardından Almanya ve İspanya Irak'taki askerlerinden bazılarını çekerken, Washington yönetimi ABD askerlerinin çıkarılmasına yönelik girişimlere yaptırımlarla karşılık vereceğini duyurdu.

IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerini 12’den fazla balistik füzeyle vurdu. ABD Başkanı Trump 'Her şey yolunda' açıklamasında bulunurken, İran 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia etti.