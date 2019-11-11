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Ruhani: Nükleer anlaşmada kalırsak İran'a silah ambargosu gelecek yıl kalkacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmada kalmaya devam etmeleri durumunda Tahran'a uygulanan silah alım-satım yasağının gelecek yıl kalkacağını söyledi.

  • AA
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Rafsancan kentinde halka hitap eden Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemeleri nedeniyle başlayan "İran'ın nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağı" yönündeki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ruhani, "Eğer nükleer anlaşmada kalmaya devam edersek önümüzdeki yıl çok önemli siyasi, güvenlik ve savunma hedefimize ulaşacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla 2015 yılından bu yana İran'a silah alım-satım yasağı uygulandığını hatırlatan Ruhani, "2231 sayılı BMGK kararı uyarınca, eğer biz nükleer anlaşmada kalmaya devam edersek, silah alım-satım yasağı kaldırılacaktır. Böylece istediğimiz silahı alıp satacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın istediği takdirde hemen bugün nükleer anlaşmadan çekilebileceğini dile getiren Ruhani, ancak bu takdirde söz konusu kazanımı kaybedeceklerini belirtti.

- İran'a silah ambargosunun tarihçesi

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın 2006 yılında uranyum zenginleştirme faaliyetini başlatması sonrası BMGK, İran'a bir takım yaptırım kararı aldı. Tahran yönetimine nükleer faaliyetlerini durdurma çağrısının yapıldığı 31 Temmuz 2006 tarihli 1696 sayılı kararda, İran'a nükleer başlıklı füzeye ulaşabileceği her türlü ürünün satışı yasaklandı. Aynı yıl 23 Aralık'ta alınan 1737 sayılı kararla önceki karar vurgulandı ve söz konusu alanlarda İranlı öğrencilere eğitim yasağı getirildi. 24 Mart 2007'deki 1747 sayılı kararda ise ağır silahların satışı durduruldu. Türkiye ve Brezilya'nın red oyu kullandığı 9 Haziran 2010'daki 1929 sayılı kararda ise var olan yasaklara askeri silahların satışı da eklendi.

BMGK'nın 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran'ın, 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmada, İran'a uygulanan "tank, zırhlı savaş araçları, ağır topçu sistemleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri, füzeler veya füze sistemleri" gibi silahlara getirilen yasakların 5 yıl sonra 18 Ekim 2020'de kaldırılmasına ilişkin bir madde yer alıyor.

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