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Dünya

Ruhani: Nükleer stratejik yasası 300 milyar dolar kaybettirdi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Meclis tarafından Aralık 2020'de onaylanan ve hükümeti nükleer faaliyetleri hızlandırmaya zorlayan yasanın, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına engel olduğunu ve ülkeye 300 milyar dolar kaybettirdiğini söyledi.

AA23 Haziran 2024 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Ruhani: Nükleer stratejik yasası 300 milyar dolar kaybettirdi
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Ruhani'nin 19 Haziran'da hükümeti dönemindeki kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamalar bugün kendisine ait internet sitesinde görüntülü olarak yayımlandı.

Toplantıda, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik Kasım 2020'de düzenlenen suikastın hemen ardından Meclis'te onaylanan ve nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını mecbur kılan "Stratejik Eylem Yasası" eleştirildi.

İran ile ABD arasında, Avrupa Birliği (AB) aracılığında yapılan nükleer görüşmelere işaret eden Ruhani, müzakerelerin Nisan 2021'de sonuçlandığını ancak Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde yalnızca bir kişinin buna karşı çıktığını ve bu kişinin de şu an cumhurbaşkanı adayı olduğunu ifade etti.

Buna karşılık Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nde anlaşmanın yeniden uygulanması yönünde karar alındığını aktaran Ruhani, Meclis'in onayladığı yasa nedeniyle anlaşmanın uygulanamadığını öne sürdü.

Ruhani, bu yüzden ülkenin 300 milyar dolar kaybettiğini söyleyerek, "Meclisin stratejik yasası, İran tarihindeki en kötü yasadır. Bundan daha kötü bir yasamız olmadı. Bu, 12. Hükümeti başarısızlığa uğratmak için hazırlanmış bir komplodan başka bir şey değildi." diye konuştu.

- FAHRİZADE SUİKASTI SONRASINDA NÜKLEER FAALİYETLER GENİŞLEDİ

Nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme ve en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabilme izni veriyor. Anlaşma, İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye 27 Kasım 2020'de düzenlenen suikastın ardından Mecliste çıkarılan yasa ise İran Atom Enerjisi Kurumunun (İAEK) uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılmıştı.

Bu kapsamda uranyum zenginleştirme tesislerine nükleer anlaşma kapsamında kullanılmasına izin verilen IR-1 santrifüjleri yerine uranyumu daha hızlı zenginleştirebilen IR-2, IR-4 ve IR-6 santrifüjleri yerleştirildi.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında Nisan 2021'de başlayan nükleer müzakereler, ABD ile İran arasında bir dizi anlaşmazlık nedeniyle Eylül 2022'de askıya alınmıştı.

  • Hasan Ruhani
  • nükleer

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