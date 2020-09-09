Ruhani uyardı: ABD çıkmaz sokaktan dönmelidir yoksa...

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:25 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:25

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD yaptırımları, nükleer anlaşma ve okulların açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkarak 2018 yılından bu yana "hesap hatası" yaptığını savunan Ruhani, ülkesinin 3 yıldır her türlü baskıya karşı direndiğini ifade etti.

ABD'nin kendileri için birçok zorluk meydana getirdiğini dile getiren Ruhani, Washington yönetiminin nükleer anlaşmaya dönüşten başka çaresi olmadığını ileri sürerek, "ABD'liler hedeflerine ulaşamayacak. Pişman oldular ve bu yoldan dönmeleri gerekiyor, dönecekler de. Bu ABD için çıkmaz sokaktır. ABD çıkmaz sokaktan dönmelidir yoksa büyük bir engelle karşılaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın şartlarının diğer ülkelerden farklı olduğunu ve başka yerlerle kıyaslanmaması gerektiğini kaydeden Ruhani, okulların açılmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Okulların ve üniversitelerin kapıları açık olacaktır ve bizim için önemli olan budur. Öğrencilerimizin okula gelmesini zorunlu hale getirmiyoruz. Çocuklar apartmanlarda hapsedilebilir fakat bu da psikolojik hastalıklara yol açar. Biz öğrencilerin ruh ve beden sağlıklarının yerinde olmasını istiyoruz. Biz eğitim ve öğretim için yüz yüze, online ve televizyondan her türlü imkanı oluşturduk."

Ruhani, öğrencilerin eğitim-öğretimden 6 ay ya da bir sene geri kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi.