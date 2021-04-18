İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ruhani, yaptırımların kalkmasıyla dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortamın oluşacağını söyledi
Dünya

Ruhani, yaptırımların kalkmasıyla dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortamın oluşacağını söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırmasıyla İran'ın dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortamın oluşacağını belirtti.

AA18 Nisan 2021 Pazar 13:46 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 13:48
ABONE OL

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'i kabul eden Ruhani, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Uluslararası alanda bazı değişikliklerin meydana geldiğini ve ABD'nin yeni yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmeye meyilli olduğunu kaydeden Ruhani, "ABD yaptırımlarının tam olarak kalkmasıyla İran'ın dünya ile ekonomik iş birliğinde yeni bir ortam oluşacak. Dost ülkelerin bu fırsattan yararlanmak için çaba göstermeleri daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç de İran ile dostça ilişkilerde kararlı olduklarını belirterek, "Nükleer anlaşmayı ve İran'ın barışçıl nükleer hedefini sürekli destekledik ve destekliyoruz. Bu anlaşmayla ilgili sorunların en kısa zamanda halledilmesini ümit ediyoruz." dedi.

Selakoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de Tahran'ı ziyaret etmek istediğini ve şartların uygun hale gelmesi durumunda bunun gerçekleşmesini temenni ettiklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.