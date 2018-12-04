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Ruhani: Biz petrol ihraç edemezsek, Körfez'deki hiçbir ülke de edemez

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Amerika şunu bilmeli ki, İran petrol ihraç edemezse Körfez'deki hiçbir ülke petrol ihraç edemez' dedi.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani'den İran'ın petrol ihracatıyla ilgili ABD'ye sert bir uyardı geldi.
 
Ruhani, "Amerika şunu bilmeli ki, İran petrol ihraç edemezse Körfez'deki hiçbir ülke petrol ihraç edemez" ifadelerini kullandı.
 
ABD yönetimi, İran'ın füze füze programını frenlemek ve bölgesel etkisini kırmak için, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor.
 
 
 
 

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