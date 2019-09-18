Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Aramco tesislerine yönelik saldırının Yemenliler tarafından bir uyarı olarak gerçekleştirildiğini söyledi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Husiler tarafından yapılan saldırının, Yemen'deki savaşı sonlandırmak için bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise, daha sonraki günlerde İran'ın Saudi Aramco'nun petrol tesislerine yönelik saldırılara katıldığını kanıtlayacağını açıkladı.
ABD, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının İran'dan düzenlendiğini ve saldırıda kullanılan İHA'lar ile füzelerin kalkış noktalarını tam olarak tespit ettiklerini açıkladı.
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