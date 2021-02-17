Ruhani'den İstihbarat Bakanı Alevi'ye uyarı

AA 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:32

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan İstihbarat Bakanı Alevi'nin nükleer silahla ilgili sözlerini eleştirdi.

İran rejimi ve hükümetin nükleer silahla ilgili tutumunun değişmediğini ve ülke lideri Ali Hamaney'in verdiği fetvanın da geçerli olduğunu dile getiren Vaizi, "Kitle imha silahları üretme peşinde değiliz ve bunu kullanmayı faydalı görmüyoruz. İran'ın bu konudaki tutumu değişmemiştir." dedi.

Vaizi, Ruhani'nin, İran'ın nükleer silah elde edebileceği yönünde açıklama yapan Alevi'yi uyardığını belirtti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, 8 Şubat'ta devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, şu ifadaleri kullanmıştı:



"Nükleer faaliyetlerimiz barışçıldır ve Devrim Rehberi'nin (Hamaney) fetvası da nükleer silahın haram olduğunu ilan etmiştir. Her ne kadar normal şartlar altında İran'ın böyle bir niyet ve programı olmasa da İran'ı o yöne doğru iterlerse o zaman bu, İran'ın suçu değil onu bu yöne itenlerin suçu olur."

