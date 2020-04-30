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Dünya

Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Akıllı geri dönüş aşamasına geçeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs ile mücadelede ülkede beyaz olarak adlandırılan eyaletlerin hangileri olduğunu yakında açıklayacağını belirterek, 'Koronavirüs ile mücadelede akıllı geri dönüş aşamasına geçeceğiz' dedi.

IHA30 Nisan 2020 Perşembe 13:59 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:59
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybının 6 bini aştığı İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ülke genelinde korona virüs vakalarında düşüş yaşandığını belirten Ruhani, "Vatandaşların uyarıları dikkate almaları ve sosyal mesafe önlemlerine uymaları sonucu birçok eyalette Covid-19 vakaları beyaz seviyeye geriledi" ifadelerini kullandı.

Ruhani, ülkede test sayılarının artması ve Covid-19 şüphelilerinin teşhis için sağlık kontrollerinin genişletilmesiyle virüs ile mücadelede başarılı olduklarını ifade ederek, "Hastanelere müracaatların azalması, sağlık çalışanlarının korona virüs hastaları ile daha fazla ilgilenmelerini sağladı" dedi.

AKILLI SOSYAL MESAFE UYGULAMASINDAN AKILLI GERİ DÖNÜŞ AŞAMASINA

Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs ile mücadelede eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı renklere ayırdıklarını bildirerek, "Kısa zaman içerisinde beyaz eyaletlerin hangileri olduğunu açıklayacağız. Bu eyaletlerde kısıtlamalar kaldırılacak" şeklinde konuştu. Ruhani ülkedeki eyaletleri beyaz, sarı ve kırmızı renklerle ayırarak amaçlarının akıllı sosyal mesafeden akıllı geri dönüş aşamasına geçmek olduğunu dile getirdi. Ruhani, "Akıllı sosyal mesafe uygulamasının sonuç verdiği eyaletlerde akıllı geri dönüş aşamasına geçilecek. Sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı beyaz eyaletlerde birçok kısıtlama kaldırılacak" diye konuştu.

TEDBİRLER HAFİFLETİLİYOR

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık protokolleri ve gerekli koşulların halk tarafından yerine getirilmesi şartıyla önümüzdeki 2 hafta içinde veya Mayıs ayının sonuna kadar yoğun ve kalabalık iş yerlerini ve merkezlerini yeniden açabileceğimizi umuyoruz" dedi.

Öte yandan İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 71 can kaybının daha olduğu bildirilirken ülke genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 28’e, vaka sayısı ise 94 bin 640’a yükseldi.

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