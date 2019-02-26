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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz' tepkisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kara para aklamanın engellenmesi ve terörün finansmanıyla mücadele için kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'na (CFT) üye olmaları gerektiğini belirterek, buna sürekli itiraz edenler için 'Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz' ifadesini kullandı.

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Merkez Bankası'nı ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada FATF'a üyelik ve ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, Petrol Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın ABD yaptırımlarına karşı en ön safta yer aldığını belirterek Muhammed Cevad Zarif, Bijen Namdar Zengene ve Abdunnasır Himmeti'ye teşekkür etti.

Ruhani, hükümete ve bakanlıklara yönelik eleştirilerle ilgili "Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası ve hükümet halkın temsilcisi olarak iş yapıyor." dedi.

Ülke lideri Ali Hamaney'in kendisine birkaç defa FATF'a karşı olmadığını aktaran Ruhani, "Peki kim buna muhalif? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Benim konuştuğum kadar siz de anlatın ve bu sorunları nasıl aşacağımızı söyleyin. Eğer FATF ile irtibatımız kesilirse bankacılık konusunda dünya ile ciddi sorunlar yaşarız. Ancak bankacılık konusunda daha iyi ilişkiler kurarsak ülkenin durumu da düzelir." şeklinde konuştu.

Tüm dünya devletlerinin bu mekanizmaya üye olduğunu hatırlatan Ruhani, "FATF'a üye olan hiçbir devletin aklı ve tedbiri yok mu? Hükümet ve Meclis de bunu onayladı. Onların hiçbir tedbiri yok muydu?" eleştirisinde bulundu.

Bankalarla irtibat kurabilmek için FATF'a üye olmak istediklerini, bankacılık irtibatı olmadan petrolün satılamayacağını ve ithalat yapılamayacağını dile getiren Ruhani, "Ülke 10-20 kişinin eline bırakılamaz. Ülkenin sahibi bu millettir. Zaten ABD bir yaptırım uyguluyor bizde kalkıp keyfimize göre yaptırım uygulayamayız." ifadesini kullandı.

Son 11 ayda 40 milyar dolar petrol dışı ihracat ve buna karşılık da 38,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiklerini, bu yöndeki gidişatın pozitif olduğunu ifade eden Ruhani, "Hükümetin etrafına duvar örmeyin, bu halkın çıkarına hizmet etmez. Hükümetin etrafına duvar örmek isteyenler işimizi zorlaştırıyor." dedi.

Silahlı kuvvetlerle ilişkili birkaç bankanın süratle tek bir bankada birleştirileceğini kaydeden Ruhani, Beşşar Esed'in ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin diplomatik olmadığını, İran'a teşekkür etmek için Tahran'a geldiğini aktardı.

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