Ruhani'nin ''Afganistan 'bile' elektronik seçim sistemine geçti'' açıklamasına tepki

AA 29.01.2020 11:20 - Güncelleme: 29.01.2020 11:20

Murtezevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'ın 40 yıldır savaşla boğuştuğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin önceki günlerdeki konuşmasında, "Elektronik seçim sistemine geçmeliyiz. Afganistan 'bile' bu sisteme geçti." ifadelerine tepki gösteren Murtezevi, Afganistan'ın insan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasiye çok önem verdiğini belirtti.

Afganistan'ın ifade özgürlüğü konusunda bölge ülkeleri arasında en iyi yerde bulunduğunu savunan Murtezevi, "Afganistan'da mezhepler arası birliğin ve özgürce faaliyet yapan medya kuruluşlarının eşsiz bir örnek teşkil ettiğini" ifade etti.

Murtezevi, "Son seçimlerde Afganistan'daki muhalefet lideri iktidar ortağı oldu ama İran'daki muhalefet zindana atıldı. Afganistan'da siyasi tutuklu, tutuklu gazeteci yok, böyle şeyleri Afganistan'dan öğrenin." değerlendirmesinde bulundu.