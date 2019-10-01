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Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

İran mahkemesi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir dönem yardımcılığını da yapan kardeşi Hüseyin Feridun'u beş yıl hapse mahkum etti.

  • star.com.tr
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İran'ın Adli Sözcüsü Gholam Hüseyin İsmaili, İran mahkemesi Cumhurbaşkanı Rouhani Feridun'un başka birden fazla suçlama ile karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek söyleyerek hapis kararaını duyurdu.
 
Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgileye göre, İsmaili dava hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi.
 
Feridun hakkında "yolsuzluk" suçlamasıyla geçen mayıs ayında verilen 7 yıl hapis cezası, 5 yıla düşürülerek onandı.
 
İsmaili, İran mahkemesinin eski bir Savunma Bakanlığı görevlisini ABD casusuluğu suçundan, ölüm cezasına çarptırdığını söyledi.
 
İsmaili açıklamasında, ''İran Savunma Bakanlığı için çalışan bir casus ABD’ye casusluk yapmaktan dolayı ölüm cezasına çarptırıldı. Diğer 3 kişi de 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.'' dedi.
 
Hapis cezasına çarptırılan iki kişi ABD’ye, bir kişi deİngiltere'ye çalışmakla suçlandı.

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