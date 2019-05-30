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Ruhani'nin 'özel yetkiler' talebine muhafazakarlardan tepki

İran'da muhafazakar kanada mensup siyasetçiler, ABD'nin İran'a yönelik 'ekonomik savaş' politikasıyla mücadele edebilmek için 'özel yetkiler' talep eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye tepki gösterdi.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden Hüseyni, Ruhani'nin "özel yetkiler" talebini değerlendirdi.

Hüseyni, "Ruhani'nin sözleri tuhaf çünkü cumhurbaşkanı Büyük Devrim Rehberi'nden (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) sonra anayasada en üst yetkilerle donatılmıştır." dedi.

Nükleer anlaşma meselesinin karmaşık bir hale büründüğünü ve ulusal para biriminin de büyük değer kaybettiğini hatırlatan Hüseyni, "Acaba Ruhani, sahip olduğu yetkilerle bu sorunlara çözüm getiremez mi? Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın özel yetki talebi sorunları çözmek değil daha çok sorunlardan kaçmak olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

İran'ın etkili ve köklü siyasi partilerinden İslam Koalisyonu Partisi (Hizb-i Mutelife-yi İslami) Merkez Konsey Başkanı Mustafa Mirselimi de Ruhani'nin açıklamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin yeterli olduğunu söyleyen Mirselimi, "Yetkiler az olsaydı Ruhani ikinci döneminde cumhurbaşkanlığına aday olmazdı." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Esedullah Abbasi ise Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ülkedeki sorunlarla ilgili hesap vermek yerine özel yetki istediğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, salı günü yaptığı konuşmada, ABD'nin ülkesine karşı "ekonomik savaş" başlattığını ifade ederek, bu şartlarda mücadele için başında bulunduğu hükümete özel yetkiler verilmesini istemişti.

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