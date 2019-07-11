23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6873
  • 6,4263
  • 257.819
  • 99204
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rum Dışişleri Bakanı'ndan Bakan Çavuşoğlu'na 'diyaloğa hazırız' mesajı

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'diyaloğa hazırız' mesajı gönderdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Cassis'ten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, diyaloğa hazır olduklarını, Kıbrıs sorununa BM kararları ve Avrupa Birliği kuruluş ilkeleri esasında diyalog yoluyla çözüm bulunabileceğini söylemesini istedi.
 
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile konuşacağını, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması için en iyi yolun bulunmasına ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

Afrin'de bombalı araç infilak etti: Ölenler var

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

BAE'ye şok! Okyanusa çakıldı

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Terör örgütü PKK’da 'şimdi sıra kimde' korkusu

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

İsrailli gazeteci yayını terk etti! Suud ailesine ağır küfür!

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

G.Saray'a iyi haber! Diagne’ye talip oldular

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok

AK Partili vekillerden gidenlere destek yok
 

POPÜLER HABERLER

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

İşte İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları!

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Çok sert F-35 tehdidi: Yok edecek silahlar geliştiririz

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA