Rumlardan sürpriz Türkiye mesajı

Rum Dışişleri Bakanı'ndan Bakan Çavuşoğlu'na 'diyaloğa hazırız' mesajı
Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'diyaloğa hazırız' mesajı gönderdi.
- DHA
Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Cassis'ten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, diyaloğa hazır olduklarını, Kıbrıs sorununa BM kararları ve Avrupa Birliği kuruluş ilkeleri esasında diyalog yoluyla çözüm bulunabileceğini söylemesini istedi.
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile konuşacağını, Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması için en iyi yolun bulunmasına ikna etmeye çalışacağını belirtti.
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