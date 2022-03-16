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Dünya

Rum Kesimi 500 milyon avroya yakın kayıp yaşayabilir!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Kıbrıs Rum kesiminin turizm gelirleri kaybının 500 milyon avroya ulaşabileceği belirtildi.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:46
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Rum basınında yer alan habere göre, Kanada merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Dominion Bond Rating Services (DBRS), Kıbrıs Rum kesimi turizminin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırım dolayısıyla 500 milyon avroya yakın kayıp yaşayabileceği öngörüsünde bulunduklarını açıkladı.

Rusya'nın, Rum kesimi turizminde ikinci büyük pazar olduğu ve bu ülkeden gelecek turist sayısında yaşanabilecek olası kayıpların yüzde 20 ila 25 olabileceği de kaydedildi.

Savaşın, Rum kesiminde ekonominin çeşitli alanlarını olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan yaptırım kararlarının ardından hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

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