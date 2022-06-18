İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2022 Cumartesi / 19 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rum kesiminde tepki çeken olay! Skandal isim tatbikatta yer aldı
Dünya

Rum kesiminde tepki çeken olay! Skandal isim tatbikatta yer aldı

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı. Güney Kıbrıs'taki tatbikata Rum gazeteci Lazaros Mavros da katıldı. Mavros, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi olarak biliniyor.

TRT Haber18 Haziran 2022 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Kıbrıs adasında Rumlar, önce Papazlara atış talimi yaptırdı. Bununla da kalmayıp Güney Lefkoşa ve Limasol şehirlerinde terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'a destek eylemleri başlattı.

GÜNEY KIBRIS'TAN BİR SKANDAL DAHA

Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

TRT Haber'in haberine göre, Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.

LAZAROS MAVROS KİMDİR?

Mavros, terörist başı Abdullah Öcalan'ın, yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunun sahibi.

Sahte pasaport Rum gazeteci adına düzenlenmiş, üzerine Öcalan'ın fotoğrafı eklenmişti. Terör örgütü liderinin Rum pasaportuyla saklanıyor olması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmişti.

TERÖRE VERDİKLERİ DESTEK BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde provokasyonlarını arttıran Rumların PKK destekçilerine askeri tatbikatta yer vermesi, teröre verdikleri desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Lazaros Mavros
  • Rum kesimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.