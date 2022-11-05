Rum kesiminden hadsiz karar! Tatar'dan sert tepki: Türkleri nasıl katlettiklerini mi anlatacaklar?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, verdiği skandal kararıyla büyük bir tepkiyi de beraberinde getirdi. Rum meclisi, Kıbrıs Türklerine karşı soykırım hareketini savunan, yüzlerce Türk'ü şehit eden terör örgütü EOKA'nın kurucu ismi Yunan Albay Yeoryos Grivas adına bir müze kurulması kararı aldı.

1955 yılında Yunanistan ile birleşme (Enosis) amacıyla İngiltere'ye karşı Yunan General Yorgo Grivas tarafından kurulan silahlı EOKA örgütü, yıllar boyu yüzlerce Kıbrıslı Türk'ü katletmişti.

TÜRK KATİLİ ALBAY İÇİN MÜZE KURACAKLAR

Rum kesimi tarafından Türklere değil, İngilizlere karşı kurulmuş bir bağımsızlık örgütü olduğunu, adada Türklere karşı cinayetlerin kendileri tarafından değil EOKA-B isimli bir başka kol tarafından işlendiğini iddia eden EOKA terör örgütü, buna rağmen Türk düşmanlığıyla biliniyordu.

Terör örgütünün kurucusu olan Grivas önderliğinde Kıbrıs'ta birçok Türk köyü yakılmış, Kıbrıs Türklerine karşı adeta soykırım gerçekleştirilmişti.

Bu katliamın yaratıcısı olan Grivas adına bir müze yapılmasına yönelik Rum meclisi tarafından alınan karar, KKTC'den de büyük bir tepkiyle karşılandı. Müze yeri olarak ise EOKA'nın karargahlarından biri seçildi.

"BU ADIM KABUL EDİLEMEZ"

TRT Haber'e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "bu adım kabul edilemez" dedi. Rumları sağduyulu davranmaya davet etti.

Ersin Tatar, Grivas'ın Yunanistan'da ve Kıbrıs Rum tarafında bile terörist olarak kabul edildiğine dikkati çekti.

KKTC lideri, "Bu utançtır, bu müze olamaz, olsa olsa, utanç abidesi olur. Bu müzede ne anlatacaklar, Kıbrıs Türklerini nasıl katlettiklerini mi, nasıl soykırım yaptıklarını mı?' diye konuştu.

KIBRISLI TÜRKLERE KARŞI SİSTEMATİK KATLİAMLARA GİRİŞTİ

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak üzere Enosis fikrini benimseyen Yeoryos Grivas'ın 1954'te kurduğu terör örgütü EOKA, başta "Kanlı Noel" olmak üzere Kıbrıslı Türklere karşı sistematik katliamlara girişti.

Kıbrıs'a Yunanistan'dan gelen Grivas'ın Rum kesimindeki bazı sol gruplar tarafından onlarca sol görüşlü veya Enosis'e inanmayan Rum'u katlettiği de öne sürülüyor.